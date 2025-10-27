Orai
Lietuvos diena
Nelaimės
2025 m. spalio 27 d. 09:01
Vilniaus miesto psichikos centre kilo gaisras – ugniagesiai jį greitai užgesino
2025 m. spalio 27 d. 09:01
Lrytas.lt
Pirmadienį rytą Vilniaus miesto psichikos centre kilo gaisras – apie tai ugniagesiams buvo pranešta 8 val. 05 min.
Gaisras kilo elektros skydinėje.
Į įvykio vietą atskubėję ugniagesiai greitai užgesino gaisrą.
Per gaisrą žmonės nenukentėjo, nei pacientai, nei ligoninės darbuotojai nebuvo evakuoti.
Vilnius
psichiatrijos centras
ugniagesiai
