Vilniaus miesto psichikos centre kilo gaisras – ugniagesiai jį greitai užgesino

2025 m. spalio 27 d. 09:01
Pirmadienį rytą Vilniaus miesto psichikos centre kilo gaisras – apie tai ugniagesiams buvo pranešta 8 val. 05 min.
Gaisras kilo elektros skydinėje.
Į įvykio vietą atskubėję ugniagesiai greitai užgesino gaisrą.
Per gaisrą žmonės nenukentėjo, nei pacientai, nei ligoninės darbuotojai nebuvo evakuoti.
