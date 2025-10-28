Lrytas Premium prenumerata tik
Kauno policija ieško avarijos liudininkų

2025 m. spalio 28 d.
Kauno apskrities policija kreipiasi į visuomenę ir prašo atsiliepti Kauno vakariniame aplinkkelyje įvykusios rimtos avarijos liudininkus. 
Kaip rašoma Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato pranešime, Kriminalinės policijos sunkių nusikaltimų tyrimo valdybos 3-ojo skyriaus pareigūnai atlieka ikiteisminį tyrimą, kuomet spalio 22 d. apie 19 val. 20 min. Kauno r., kelyje Marijampolė – Kaunas, automobilis „VW Golf“, vairuojamas vyro (gim. 2003 m.), pirminiais duomenimis, kliudė automobilį „VW Jetta“, vairuojamą kito vyro (gim. 1984 m.).
Išlipusius vairuotojus kliudė automobilis „Toyota Prius“, vairuojamas vyro (gim. 1997 m.). Netrukus stovintį automobilį „VW Golf“ kliudė automobilis „VW Touran“, vairuojamas dar vieno vyro (gim. 2003 m.).
Gyventojus ar vairuotojus, mačiusius ar vaizdo registratoriais užfiksavusiais šį eismo įvykį, ar galinčius suteikti bet kokios reikšmingos informacijos, policija prašo kreiptis į į Kauno apskrities VPK Kriminalinės policijos sunkių nusikaltimų tyrimo valdybos 3-iojo skyriaus pareigūnus telefonu +370 700 63 474; 112 arba el. paštu ieva.mirinaviciene@policija.lt.
