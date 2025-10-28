Lrytas Premium prenumerata tik
Mėnesį dingęs vilnietis rastas miręs – kaimynai neapsikentė iš buto sklindančio kvapo

2025 m. spalio 28 d. 16:22
Lrytas.lt
Vilniaus ugniagesiams antradienį viename sostinės daugiabutyje atidarius buto duris ir į vidų įleidus pareigūnus su medikais, čia rastas mirusio vyro kūnas. Operatyvines tarnybas iškvietė iš buto sklindančio nemalonaus kvapo neapsikentę kaimynai.
Pranešimas apie tai, kad viename V.Maciulevičiaus g. daugiautyje gali būti miręs žmogus spalio 28 d. pagalbos telefonu gautas apie 15 val. 33 min. Skambinę žmonės pranešė, kad jau mėnesį nemato pirmame aukšte gyvenančio kaimyno.
Pasak pranešėjų, pastaruoju metu iš dingusio vyro buto pradėjo sklisti nemalonus kvapas, žmonės įtarė, kad viduje gali būti numirėlis.
Gavus šį pranešimą, nurodytu adresu nusiųsti ugniagesiai, policijos pareigūnai ir greitosios pagalbos medikai.
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamente Lrytas sužinojo, kad atvykę ugniagesiai atidarė buto duris į vidų įleido pareigūnus bei medikus.
Kaimynų nuojauta nemelavo – bute rastas mirusio vyro kūnas.
Įvykis tiriamas.
