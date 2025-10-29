Sostinės policija prašo pagalbos – ieško tragiško eismo įvykio liudytojų

Komisaritao Kriminalinės policijos sunkių nusikaltimų tyrimo valdyboje atliekamas ikiteisminis tyrimas dėl kelių transporto eismo saugumo ar transporto priemonių eksploatavimo taisyklių pažeidimo (Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 281 str. 5 d.).
Šių metų birželio 2 d. apie 7 val. 28 min. Vilniuje, A4 kelyje Vilnius-Varėna-Gardinas, Vilnius-Druskininkai kryptimi, automobilis „VW T-Cross“ partrenkė ir mirtinai sužalojo pėsčiąją.
Sostinės policija prašo visuomenės pagalbos – liudytojų, mačiusių įvykį, pėsčiosios judėjimo kryptį ar buvimo vietą prieš partrenkimą, taip pat asmenų, kurie pravažiuodami galėjo užfiksuoti eismo įvykio aplinkybes vaizdo registratoriais, prašytume nedelsiant susisiekti su Vilniaus apskr. vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos sunkių nusikaltimų tyrimo valdybos pareigūnais, tel. +370 700 58541, arba paskambinti skubios pagalbos tarnybų tel. 112.