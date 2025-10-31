Lrytas Premium prenumerata tik
Vilniaus rajone apvirto moters vairuojamas automobilis: vairuotoja ir du vaikai išvežti į ligoninę

2025 m. spalio 31 d. 17:36
Lrytas.lt
Penktadienį vakare policija gavo pranešimą apie eismo įvykį Vilniaus rajone – automagistralėje A2 nuo kelio nulėkė ir apvirto moters vairuojamas automobilis „Toyota“.
Apie nelaimę ties Ežeraičių kaimu policijai buvo pranešta 16 val. 36 min.
Įvykdytojai buvo pasiųsti ir šios pagalbos medikai bei ugniagesiai gelbė.
Prispaustų žmonių nebuvo, o vairuotoja ir abu vaikai jau buvo spėję išlipti iš apvirtusio automobilio.
Greitosios pagalbos medikai moterį ir abu vaikus nuvežė apžiūrai į ligoninę.
Ugniagesiai ant stogo griovyje gulėjusį automobilį atvertė ir ištraukė ant kelio.
Vairuotoja buvo blaivi.
Eismo aplinkybes aiškinasi policijos pareigūnai.
