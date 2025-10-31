Vilniaus rajone apvirto moters vairuojamas automobilis: vairuotoja ir du vaikai išvežti į ligoninę

Apie nelaimę ties Ežeraičių kaimu policijai buvo pranešta 16 val. 36 min.
Įvykdytojai buvo pasiųsti ir šios pagalbos medikai bei ugniagesiai gelbė.
Prispaustų žmonių nebuvo, o vairuotoja ir abu vaikai jau buvo spėję išlipti iš apvirtusio automobilio.
Greitosios pagalbos medikai moterį ir abu vaikus nuvežė apžiūrai į ligoninę.
Ugniagesiai ant stogo griovyje gulėjusį automobilį atvertė ir ištraukė ant kelio.
Vairuotoja buvo blaivi.
Eismo aplinkybes aiškinasi policijos pareigūnai.
avarijaapvirtoVilniaus rajonas
Rodyti daugiau žymių