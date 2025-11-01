Jonavos rajono kelyje sudegė automobilis

Pirmieji apie incidentą pranešė socialinio tinklo „Facebook“ vartotojai. Grupėje „Kur stovi policija? | (Jonava-Kaunas-Ukmergė)“ jie informavo, kad automobilis užsiliepsnojo greta Gegužinės kaimo. Dėl įvykio susiddarė transporto spūstis.
Paviešintose nuotraukose matyti, kad automobilis degė atvira liepsna, į dangų kilo juodų dūmų stulpas.
Dėl įvykio susidarė transporto spūstis, nors kelias, kuriame įvyko nelaimė, paparastai nebūna labai apkrautas.
Atvykę ugniagesiai automobilį užgesino.
Žmonės, pirminiais duomenimis, per incidentą nenukentėjo.
Įvykis tiriamas.