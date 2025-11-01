Kraupi avarija Kaune: iš apvirtusio automobilio negalėjo išlipti žmogus

Apie eismo įvykį avaringoje Kovo 11-osios, Chemijos ir Dujotiekio gatvių sankryžoje 2 val. 24 min. „Kas vyksta Kaune“ redakcijai pranešė skaitytojai.
„Dujotiekio g. ir Kovo 11-osios g. sankryžoje įvyko didelė avarija. Mašina apsivertusi ant stogo, šiuo metu žmonės yra vaduojami“, – informavo vaizdo medžiaga pasidalinęs kaunietis.
„Kovo 11-osios g., prie Girstupio baseino, „CityBee“ automobilis aukštyn ratais“, – paantrino kitas skaitytojas.
Liudininkų teigimu, buvo girdimas smarkus smūgio garsas, o įvykio vietą atskubėjo gausios gelbėtojų pajėgos.
„5 policijos ekipažai, 2 gaisrinės ir 1 greitoji“, – informacija dalinosi liudininkas.
Pranešimą apie apvirtusį automobilį ugniagesiai gelbėtojai užfiksavo 1 val. 58 min. Kaip rašoma Kauno priešgaisrinės gelbėjimo valdybos įvykių suvestinėje, buvo apvirtęs „CityBee“ firmos „Nissan Qashqai“ automobilis, o jame – negalintis išlipti žmogus.
Gelbėjimo įranga žmogus buvo išlaisvintas ir perduotas medikams.
Automobilis atverstas, o akumuliatorius – atjungtas.
Iš pateiktos vaizdo medžiagos matoma, kad smarkiai nukentėjo tiek automobilis, tiek kliudytas šviesoforas. Gatvėje gausiai mėtėsi įvairios automobilio ir šviesoforo detalės, kelio ženklai.