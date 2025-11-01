Lrytas Premium prenumerata tik
12,99 Eur metams
sporto klubo narystė
Lietuvos dienaNelaimės

Kraupi avarija Kaune: iš apvirtusio automobilio negalėjo išlipti žmogus

2025 m. lapkričio 1 d. 10:46
Naktį iš spalio 31-osios į lapkričio 1-ąją Kovo 11-osios gatvėje Kaune įvyko smarki avarija. Šviesoforą kliudęs automobilis apsivertė, o iš sumaitotos mašinos vairuotoją gelbėtojams teko laisvinti specialia įranga.
Daugiau nuotraukų (1)
Apie eismo įvykį avaringoje Kovo 11-osios, Chemijos ir Dujotiekio gatvių sankryžoje 2 val. 24 min. „Kas vyksta Kaune“ redakcijai pranešė skaitytojai.
„Dujotiekio g. ir Kovo 11-osios g. sankryžoje įvyko didelė avarija. Mašina apsivertusi ant stogo, šiuo metu žmonės yra vaduojami“, – informavo vaizdo medžiaga pasidalinęs kaunietis.
„Kovo 11-osios g., prie Girstupio baseino, „CityBee“ automobilis aukštyn ratais“, – paantrino kitas skaitytojas.
Liudininkų teigimu, buvo girdimas smarkus smūgio garsas, o įvykio vietą atskubėjo gausios gelbėtojų pajėgos.
„5 policijos ekipažai, 2 gaisrinės ir 1 greitoji“, – informacija dalinosi liudininkas.
Pranešimą apie apvirtusį automobilį ugniagesiai gelbėtojai užfiksavo 1 val. 58 min. Kaip rašoma Kauno priešgaisrinės gelbėjimo valdybos įvykių suvestinėje, buvo apvirtęs „CityBee“ firmos „Nissan Qashqai“ automobilis, o jame – negalintis išlipti žmogus.
Gelbėjimo įranga žmogus buvo išlaisvintas ir perduotas medikams.
Automobilis atverstas, o akumuliatorius – atjungtas.
Iš pateiktos vaizdo medžiagos matoma, kad smarkiai nukentėjo tiek automobilis, tiek kliudytas šviesoforas. Gatvėje gausiai mėtėsi įvairios automobilio ir šviesoforo detalės, kelio ženklai.
avarijaKaunasCityBee
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.