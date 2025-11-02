Lrytas Premium prenumerata tik
Nelaimės

Prienų ugniagesių gelbėjimo darbai: išlaisvino antrankiais susirakinusią porą, vadavo tualete užstrigusį vyrą

2025 m. lapkričio 2 d. 09:08
Lrytas.lt
Prienų ugniagesiams šeštadienį atliko kiek neįprastų gelbėjimo darbų - vadavo antrankiais susirakinusią porą, skubėjo vaduoti tualete užstrigusio vyro. Tuo tarpu Kaišiadorių ugniagesiai gelbėjo lifte užstrigusius žmones. Vienam jų prireikė medikų pagalbos.
Daugiau nuotraukų (1)
Kaip pranešė Kauno priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, lapkričio 1 d. apie 8 val. 11 min. Prienų ugniagesiai buvo iškviesti į Lukšos g. Policija gelbėtojams pranešė, kad reikia išlaisvinti antrankiais susirakinusius vyrą ir moterį.
Atvykę gelbėtojai panaudojo diskinį pjūklą ir porą išlaisvino.
Netrukus, apie 10 val. 11 min. Prienų ugniagesiai jau skubėjo į Kranto g. Buvo gautas moters pranešimas, kad jos vyras užstrigo tualete, neatsidaro durys.
Atvykus gelbėtojams paaiškėjo, kad buvo užsikirtusios viešojo tualeto durys, viduje buvo įstrigęs vyras.
Ugniagesiai duris atidarė ir vyrą išlaisvino.
Tuo tarpu Kaišiadorių ugniagesiai lapkričio 1 d. skubėjo gelbėti lifte įstrigusių žmonių. Apie 13 val. 22 min. buvo pranešta, kad Gedimino g. prie pėsčiųjų tilto esančiame lifte užstrigo žmogus, jis negali išeiti.
Atvykę ugniagesiai atidarė lifto durys, išlaisvino tris žmonės.
Vienam iš lifte buvusių žmonių pasidarė bloga, jis išvežtas į ligoninę.
gelbėjimo darbaiugniagesiaiantrankiai
