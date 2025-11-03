Žinios, kurios šviečia.
Lietuvos dienaNelaimės

Alytaus policijai reikia skubios pagalbos: dingo su draugais susitikti išėjusi 17-metė

2025 m. lapkričio 3 d. 16:35
Alytaus apskrities VPK
Alytaus policija kreipiasi į visuomenę ir prašo skubios pagalbos ieškant dingusios nepilnametės. Mergina dingo išėjusi susitikti su draugais.
Alytaus apskrities policijos pareigūnai ieško Kamilės Jurkšaitytės (gimusi 2008 m.), kuri lapkričio 1 d. apie 12 val. 30 min. išėjo susitikti su draugais iš Alytaus miesto šeimos centro globos namų ir iki šiol negrįžo.
K. Jurkšaitytė yra apie 165 cm ūgio, vidutinio kūno sudėjimo, rudų akių, tamsių pečius siekiančių plaukų. Išeidama ji vilkėjo raudonos spalvos striukę, juodos spalvos sportines kelnes, avėjo baltos spalvos sportinius batus.
Gyventojus, žinančius apie merginos buvimo vietą ar ją pastebėjusius, policija prašo skubiai informuoti Alytaus apskrities VPK Veiklos skyriaus vyriausiąjį tyrėją Vytenį Licų telefonu +370 700 65 731, mob. tel. +370 601 22 150, el. paštu vytenis.licus@policija.lt arba skubios pagalbos tarnybų telefonu 112.
paieškanepilnametėdingusi mergina
