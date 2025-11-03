Konferencija
Lapkričio 26 d.
Dūmų fabrikas
Masinė avarija po Seimo langais Vilniuje – vienas automobilis apvirto

2025 m. lapkričio 3 d. 18:28
Lrytas.lt
Mažiausiai vienam žmogui prireikė medikų pagalbos pirmadienio vakarą Vilniaus centre susidūrus net penkiems automobiliams. Viena mašina per avariją apvirto.
Pranešimas apie nelaimę ties A.Goštauto g. ir Gedimino pr. sankirta lapkričio 3 d. gautas apie 17 val. 51 min. Buvo pranešta, kad čia susidūrė keli automobiliai, vienas jų apvirto.
Taip pat buvo pranešta, kad reikia medikų pagalbos.
Pareigūnams ir greitosios pagalbos medikams atvykus į nelaimės vietą paaiškėjo, kad tiesiai Seimui po langais susidūrė penki automobiliai, nesunkiai nukentėjo maždaug 30 metų vyras.
Pirminiais duomenimis, tarp kitų automobilių į avariją pateko ir dalijimosi automobiliais platformos „Bolt drive“ ženklais pažymėtas automobilis.
Dėl avarijos kuriam laikui susidarė spūstys aplinkinėse gatvėse.
Įvykis tiriamas.
avarijaVilniussusidūrimas
