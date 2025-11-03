Lrytas Premium prenumerata tik
Tragiška avarija Kaune – BMW įsirėžė į stulpą, žuvo vairuotojas

2025 m. lapkričio 3 d. 08:11
Per avariją Kaune vėlų sekmadienio vakarą žuvo automobilį BMW vairavęs vyras.
Kaip pranešė Policijos departamentas, eismo nelaimė įvyko apie 23.40 val. Raudondvario plente
Automobilis BMW, vairuojamas vyro (gim. 1988 m.), nuvažiavo nuo kelio ir atsitrenkė į stulpą. Per eismo įvykį žuvo automobilio vairuotojas.
Anot Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento, ugniagesiams buvo pranešta, BMW atsitrenkus į stulpą, vyras guli ant automobilio bagažinės, išlindęs per galinį langą.
Pneumatine gelbėjimo įranga atkeltas automobilio stogas, išlaisvintas vyro kūnas. Hidraulinėmis žirklėmis iškarpius automobilio bagažinę, atjungtas akumuliatorius.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl žmogaus mirtimi pasibaigusios avarijos.
