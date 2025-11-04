Žinios, kurios šviečia.
Lietuvos dienaNelaimės

Kauno policija ieško dingusios nepilnametės

2025 m. lapkričio 4 d. 16:30
Kauno AVPK
Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kauno miesto Santakos policijos komisariato pareigūnai ieško Dorotėjos S. (gim. 2008 m.).
Nepilnametė spalio 30 d. apie 09.00 val. išėjo iš savo gyvenamosios vietos, esančios Kaune, Sąjungos a., ir iki šiol negrįžo. Mergina iš namų išeina ne pirmą kartą.
Nepilnametės požymiai: ilgų tamsiai rudų plaukų, liekno kūno sudėjimo, apie 168 cm ūgio. Vilkėjo pilkos spalvos trumpą striukę, juodos spalvos sportinį megztinį, pilkos spalvos kelnes, ant rankų turėjo daug apyrankių.
Asmenis, mačiusius ar žinančius Dorotėjos S. buvimo vietą bei galinčius suteikti kitos vertingos informacijos, prašome kreiptis į Kauno apskr. VPK Santakos PK VS vyriausiąją tyrėją Viktoriją Sinkevičiūtę-Palionienę, el. paštu viktorija.palioniene@policija.lt, telefonu Nr. +370 700 60680 arba skambinti skubios pagalbos telefonu 112.
