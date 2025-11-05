Žinios, kurios šviečia.
Lrytas Premium prenumerata vos nuo 1 Eur
Prenumeruoti
Lietuvos dienaNelaimės

Ukmergės rajone užgesinus gaisrą bute, rastas vyro kūnas

2025 m. lapkričio 5 d. 10:00
Ukmergės rajone antradienį užgesinus bute kilusį gaisrą, jame rastas vyro kūnas, pranešė policija.
Daugiau nuotraukų (1)
Policijos departamento duomenimis, apie 12.20 val. Antakalnio kaime, gyvenamajame name, užgesinus bute kilusį gaisrą, gaisravietėje rastas mirusio vyro (gim. 1957 m.) kūnas be išorinių smurto požymių.
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento duomenimis, buvo gautas pranešimas, kad viename iš daugiabučio namo butų pilna dūmų, rūksta pečius, išdegė grindys.
Atvykus į įvykio vietą, butas buvo uždūmintas, prie pečiaus smilko medinės grindys.
Ugniagesiai vyro kūną rado prie įėjimo į butą.
Gaisro metu išdegė ir išardyta dalis medinių grindų prie krosnies. Išvėdintas butas. Dūmų detektorius jame įrengtas nebuvo.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti.
Ukmergės rajonasGaisrasButas
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.