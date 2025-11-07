Vilniuje dingo jaunas vyras – artimieji šaukiasi pagalbos

„Prašu pagalbos! Dingo mano brolis – 31 metų, apie 190 cm ūgio, šviesių plaukų.
Paskutinį kartą matytas pirmadienį (lapkričio 3 d.) Vilniuje, Jeruzalės rajone.
Nuo to laiko su juo nepavyksta susisiekti – telefonas išjungtas, į žinutes nereaguoja.
Jei kas nors jį matė ar turi bet kokios informacijos apie jo buvimo vietą, labai prašau susisiekti su manimi asmeniškai arba pranešti policijai numeriu 112 arba mano nr. 069002654
Kiekviena žinia gali būti labai svarbi!
Pasidalinkite šiuo įrašu, kad pasiektų kuo daugiau žmonių“, – tokį prašymą feisbuke išplatino dingusiojo sesuo.
Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato pareigūnai patvirtino, kad dėl jauno vyro dingimo pradėtas tyrimas.
Vaikinas yra ieškomas.