Aliarmas Druskininkuose – dingo jauna moteris su mažamete dukrele

R. Indičianskaitė yra apie 163 cm ūgio, liekno kūno sudėjimo, plaukai tamsūs su šviesiais galiukais.
Ant dešiniojo peties – tatuiruotė gėlė, ant kairės rankos dilbio – ištatuiruoti vaikų vardai „Iglė“ ir „Aironas“.
Išeidama moteris galėjo būti apsirengusi juodos spalvos odine striuke su kailine apykakle ir šviesios spalvos džinsais arba juodos spalvos timpomis. Kaip buvo aprengta mažametė dukra nėra žinoma.
Asmenis, mačiusius ar galinčius suteikti informacijos apie Ramūnės Indičianskaitės ir jos dukros buvimo vietą, prašome nedelsiant skambinti Alytaus apskr. VPK pareigūnams telefonu +370 700 65600 arba skubios pagalbos tarnybų telefonu 112.
