Lietuvos dienaNelaimės

Aliarmas Druskininkuose – dingo jauna moteris su mažamete dukrele

2025 m. lapkričio 9 d. 10:24
Lrytas.lt
Lapkričio 8 d. gautas moters pareiškimas, kad iš namų, esančių Druskininkuose, Gardino g., išėjo ir iki šiol negrįžo Ramūnė Indičianskaitė (gim. 2000 m.) kartu su mažamete dukra Igle (gim. 2024 m.). Išeidama pasiėmė pilkos spalvos vaikišką vežimėlį „Jorė“.
Daugiau nuotraukų (1)
R. Indičianskaitė yra apie 163 cm ūgio, liekno kūno sudėjimo, plaukai tamsūs su šviesiais galiukais.
Ant dešiniojo peties – tatuiruotė gėlė, ant kairės rankos dilbio – ištatuiruoti vaikų vardai „Iglė“ ir „Aironas“.
Išeidama moteris galėjo būti apsirengusi juodos spalvos odine striuke su kailine apykakle ir šviesios spalvos džinsais arba juodos spalvos timpomis. Kaip buvo aprengta mažametė dukra nėra žinoma.
Asmenis, mačiusius ar galinčius suteikti informacijos apie Ramūnės Indičianskaitės ir jos dukros buvimo vietą, prašome nedelsiant skambinti Alytaus apskr. VPK pareigūnams telefonu +370 700 65600 arba skubios pagalbos tarnybų telefonu 112.
dingo moterismergaitėDruskininkai
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.