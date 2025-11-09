Lietuvos dienaNelaimės

Anykščių rajone – siaubinga nelaimė: ežere rastas vyro kūnas

2025 m. lapkričio 9 d. 08:33
Anykščių rajone ežere šeštadienį rastas vyro kūnas, informavo policija.
Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato duomenimis, apie 19.30 val. Skiemonių seniūnijoje ežere rastas vyro (gim. 1964 m.) kūnas be išorinių smurto žymių.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti.
