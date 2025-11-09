Orai
2025 m. lapkričio 9 d. 08:33
Anykščių rajone – siaubinga nelaimė: ežere rastas vyro kūnas
2025 m. lapkričio 9 d. 08:33
Anykščių rajone ežere šeštadienį rastas vyro kūnas, informavo policija.
Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato duomenimis, apie 19.30 val. Skiemonių seniūnijoje ežere rastas vyro (gim. 1964 m.) kūnas be išorinių smurto žymių.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti.
Anykščiai
Nelaimė
ežeras