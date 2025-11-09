Lietuvos dienaNelaimės

Prokuratūra paskelbė: Šiaulių rajono miške rastų vyro ir moters galima mirties priežastis – širdies sustojimas

2025 m. lapkričio 9 d. 16:16
Prokuratūra nustatė, kad pirminė spalio viduryje Šiaulių rajono miške rastų vyro ir moters mirties priežastis – širdies sustojimas.
„Pirminė asmenų mirties priežastis nėra smurtinė. Tiek vyro, tiek moters preliminari mirties priežastis – nepatikslintas širdies sustojimas“, – Eltai nurodė Generalinės prokuratūros Komunikacijos skyriaus vyriausioji specialistė Gabrielė Petkuvienė.
Visgi, pasak prokuratūros atstovės, minėta išvada nėra galutinė, tad teisėsauga neatmeta bet kokios įvykio versijos. 
ELTA primena, kad spalio 14 d. vakarą, Šiaulių rajone, Pakarčiūnų kaime, miške rastas mirusio vyro (gim. 1977 m.) kūnas. Šalia jo buvo rasta moteris (gim. 1984 m.), kuri dėl bendro kūno sušalimo pristatyta į ligoninę. Joje moteris mirė.
Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato atstovė Dovilė Vaitiekūnaitė Eltai tuomet sakė, kad ant žemės gulinčius vyrą ir moterį aptiko miške visureigiais važinėję žmonės.
„Žmonės nei uogavo, nei grybavo – policija tokių dalykų neaptiko. Miške taip pat buvo rastas automobilis. Manoma, kad juo žmonės ir atvyko“, – kalbėjo policijos atstovė.
Kas siejo vyrą ir moterį – taip pat kol kas nežinoma, jų pavardės yra skirtingos.
Atliekamas ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti.
