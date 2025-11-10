Kaktomuša Panevėžio r.: sužeisti 3 žmonės, kuriam laikui buvo uždaryta kelio Panevėžys – Šiauliai atkarpa

Pirmieji apie avariją kelyje Panevėžys – Šiauliai pranešė socialinio tinklo „Facebook“ grupės „Mentai PNVŽ“ vartotojai.
„Uždarytas kelias 8:30“, – pranešė vienas jų ir pridėjo žemėlapį, iš kurio aiškėja, kad avarija įvyko visai netoli Panevėžio.
Panevėžio apskrities VPK atstovė Odeta Jukniūtė Lrytas informavo, kad lapkričio 10 d. apie 7 val. 20 min. Panevėžio r., A9 kelyje, vyras (gim. 1976 m.) vairuodamas automobilį „Nissan Qashqai“, važiuodamas nuo Panevėžio link Šiaulių, pirminiais duomenimis, išvažiavo į priešpriešinę eismo juostą ir susidūrė su link Panevėžio važiavusiu automobiliu BMW, kurį vairavo vyras (gim. 1978 m.).
„Dėl sužalojimų į ligoninę pristatytas BMW vairuotojas ir „Nissan Qashqai“ automobilio keleivė (gimusi 1983 m.) ir nepilnametis (gim. 2010 m.). Pavojaus gyvybei, pirminiais duomenimis, nėra“, – informavo policijos atstovė.
Iš socialiniame tinkle paviešintų nuotraukų matyti, kad automobiliai susidūrė kaktomuša. Po smūgio vienas jų nuskriejo nuo kelio į laukus.
Apie 9 val. 40 min. „Facebook“ vartotojai pranešė, kad kelias atidarytas ir pravažiuojamas.
Iš socialinio tinklo vartotojų nuotraukų taip pat matyti, kad į įvykio vietą atskubėjo visos Panevėžio operatyvinės tarnybos – policijos pareigūnai, greitosios pagalbos medikai ir ugniagesiai.
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamente Lrytas sužinojo, kad ugniagesiams apie avariją maždaug 7 val. 25 min. pranešė BMW vairuotojas. Jis, paskambinęs pagalbos telefonu, sakė, jog į jo automobilį atsitrenkė kita mašina. Vyras taip pat minėjo, kad negali išlipti iš savo transporto priemonės.
Dviem autocisternomis atskubėję ugniagesiai panaudojo specialią gelbėjimo įrangą, atidarė automobilio dureles, vyrą iškėlę ir perdavė greitosios pagalbos medikams.
Vėliau ugniagesiai atjungė automobilių akumuliatorius ir sutvarkė kelio dangą.
Įvykis tiriamas.
kaktomušaavarijaPanevėžio rajonas
