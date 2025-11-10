Savaitgalį ugniagesiai ne tik gesino gaisrus, bet ir traukė skenduolius

Penktadienį, 06.53 val., Ukmergės rajone, Vidiškių seniūnijoje, Dukstynos kaime, A6 kelyje, degė krovininio automobilio „Mercedes-Benz“ su priekaba galinis ratas.
Priekaboje buvo vežamos kiaulės. Gaisro metu sudegė automobilio galinis ratas ir priekabos dugnas.
Gaisre nukentėjo gyvuliai: 8 kiaulės iškrito iš priekabos ir sudegė, o didelė dalis kiaulių, likusių priekaboje, užduso nuo dūmų.
13.22 val., Klaipėdos rajone, Vėžaičių seniūnijoje, Maciuičių kaime, degė garažas, kuriame įrengtos automobilių remonto dirbtuvės. Išneštas dujų balionas.
Gaisro metu sudegė garažas, automobilis „VW Transporter“, viduje buvę įrankiai ir daiktai.
14.18 val., Kaune, Mosėdžio gatvėje, gaisras kilo daugiabutyje. Atvykus ugniagesiams, prie namo degė dujinis katilas, dujų balionas ir 4 kv. m medinės tvoros.
Nuo tvoros užsidegė sandėliukas su malkomis. Nuo sandėliuko apdegė dalis namų sienos, apsvilo saulės elektrinės inverteris ir laidai. Ugniagesiai apsaugojo dviejų aukštų mūrinį namą, kuris priblokuotas prie sandėliuko.
Šeštadienį, 16.25 val., ugniagesiai skubėjo į Kaune, Laisvės alėjoje, esančią parduotuvę: jiems atvykus, parduotuvės patalpose tvyrojo daug dūmų.
Iš buto, esančio virš parduotuvės, išvesta gyventoja su mažamečiu vaiku, jie nenukentėjo. Parduotuvėje prie šviestuvo išsilydė elektros instaliacija. Ugniagesiai atjungė elektrą, išvėdino patalpas.
19.07 val., Širvintų rajone, Jauniūnų seniūnijoje, Medžiukų kaime, daugiabučio rūsio sandėliuke degė elektrinis paspirtukas. Gaisro metu apdegė namų apyvokos daiktai, aprūko sienos ir lubos, iš patalpos išneštas dujų balionas.
Sekmadienį, 04.36 val., Jurbarko rajone, Skirsnemunės seniūnijoje, Sliekiškių kaime, degė gyvenamasis namas. Namo gyventoją medikai išvežė į gydymo įstaigą apžiūrai.
Gaisro metu sudegė namo stogas, sukrito dalis medinės perdangos, išdegė vidaus patalpos ir jose buvęs turtas. Pirminiais duomenimis, name autonominio dūmų detektoriaus nebuvo.
10.02 val., Vilniuje, Minsko plente, atvira liepsna degė vilkiko „Renault“ kabina. Gaisro metu išdegė kabinos vidus. Ugniagesiai apsaugojo du šalia stovinčius vilkikus.
Pirmadienį, 02.25 val., ugniagesiai skubėjo į Vilniuje, Noragiškių gatvėje, esantį daugiabutį. Jiems atvykus, bute tvyrojo daug dūmų: kambaryje degė telefono pakrovėjas, kuris buvo padėtas ant stalo.
Gaisro metu apdegė stalas, kompiuteris, aprūko kambario sienos ir lubos. Dūmų detektorius name buvo įrengtas.
Penktadienį, 10.27 val., gautas pranešimas, kada Ignalinos rajone, Ateities gatvėje, aikštelėje prie prekybos centro, automobilis „VW Golf“ prispaudė vyrą.
Ugniagesiai gelbėtojai, panaudoję parankines priemones, žmogų išlaisvino ir perdavė medikams.
11.45 val., Pakruojo rajone, Linkuvoje, Sodų gatvėje, ugniagesiai gelbėtojai iš šulinio iškėlė žmogaus kūną.
13.15 val. Kelmės rajone, Kražių seniūnijoje, Lenkviečių kaime, ugniagesiai gelbėtojai iš apvirtusio ant šono sunkiasvorio savivarčio „Volvo FM12“ iškėlė vairuotoją ir perdavė jį medikams. Taip pat jie nuvalė teršalus nuo kelio ir nuo sunkiasvorės priekabos.
Šeštadienį, 18.27 val., Anykščių rajone, Skiemonių seniūnijoje, Smulkio kaime, Smulkio ežere, ugniagesiai gelbėtojai ieškojo išplaukusio žvejoti ir negrįžusio žvejo. Smulkio ežere, 66 m nuo kranto, rastas žmogaus kūnas.
Sekmadienį, 15.26 val., pranešta, kad Kauno rajone, Zapyškio seniūnijoje, Jadagonių kaime, Nemune, netoli nuo kranto, pastebėtas skenduolis. Atvykę ugniagesiai gelbėtojai žmogaus kūną ištraukė į krantą.
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas (PAGD)
