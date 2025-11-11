Kauniečiai praneša apie apsunkintą eismą ant Aleksoto kalno

„Ant Aleksoto kalno, ties sankryža su šviesoforu, įvykusi avarija, yra suparalyžiuotas eismas“, – apie 13 val. 53 min. naujienų portalui „Kas vyksta Kaune“ pranešė skaitytojas.
Jo įamžintoje nuotraukoje matyti į nelaimės vietą atvykę pareigūnai, jie padės atlaisvinti eismą.
Tikėtina, kad sužalotų žmonių nėra, mat nelaimės vietoje nepastebėti medikai.
Automobiliai iš nelaimės vietos nepatraukiami jau kurį laiką.
Pirmo pranešimo apie avariją portalas sulaukė 12 val. 50 min.
„Avarija S. Dariaus ir S. Girėno g. ir Veiverių g. sankryžoje. Susidūrė „Volkswagen“ ir „Mercedes-Benz“ markių automobiliai“, – rašė kaunietis.
avarijaKaunasVolkswagen
Rodyti daugiau žymių