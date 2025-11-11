Lietuvos dienaNelaimės

Marijampolės kalėjime – pareigūnės trauma

2025 m. lapkričio 11 d. 09:54
Marijampolės kalėjime, vykdydama tarnybą, susižalojo pareigūnė. Traumą, po kurios atsidūrė ligoninėje, ji patyrė trirate transporto priemone vykdydama kalėjimo teritorijos apžiūrą. 
Daugiau nuotraukų (1)
„Traumą patyrusiai kolegei linkiu kuo greičiau pasveikti ir grįžti į tarnybą. Galbūt šį nemalonų incidentą galima būtų laikyti nemaloniu atsitiktinumu, jei ne vienas bet: tai jau trečias panašaus pobūdžio nutikimas Marijampolės kalėjime“, – sako Lietuvos Respublikos ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinės sąjungos pirmininkas Kęstutis Pauliukas.
Jis teigia, kad dėl pareigūnų patirtų traumų kalta netinkama takų, skirtų kalėjimo teritorijos apžiūrai, infrastruktūra.
„Visų pirma kalbu apie takų plotį. Pagal galiojančius reikalavimus, tokio tako plotis turėtų būti 2-2,2 metrai. Marijampolės kalėjime – vos 1,6 metro. Be to, takas čia eina visiškai greta kalėjimo sienos. Kas taip pat didina riziką susižeisti. Galiausiai, takas nutiestas be jokių apsisukimui skirtų vietų“, – aiškina K. Pauliukas.
Anot jo, po tokių besikartojančių incidentų šio kalėjimo, o taip pat Lietuvos kalėjimų tarnybos vadovybė turėtų kuo skubiau atlikti tyrimą ir imtis visų būtinų veiksmų tam, kad panašių įvykių ateityje būtų išvengta. „Deja, tačiau kol kas apie panašias iniciatyvas bent jau mes negirdėjome“. 
TraumaMarijampolės kalėjimaspareigūnė
