Rimta avarija „Via Baltica“ atkarpoje ties Kėdainiais: eismas apribotas, nukentėjo žmogus

Kaip pranešė Kauno apskrities VPK, lapkričio 12 d. apie 8 val. 45 min. gautas pranešimas, kad Kėdainių r., A8 kelyje, ties Stasinės kaimu (Vilainių seniūnija), įvyko avarija, per kurią nukentėjo žmogus.
Pirminiais duomenimis susidūrė vilkikas MAN, vairuojamas vyro (gim. 1956 m.) ir automobilis „Volvo“, kurio vairuotojas buvo prispaustas.
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamente Lrytas sužinojo, kad atvykus ugniagesiams, lengvajame automobilyje buvo prispaustas jo vairuotojas.
Ugniagesiai panaudojo specialią gelbėjimo įrangą, vyrą išlaivino ir sąmoningą perdavė medikams. Vėliau gelbėtojai 60 metrų ruože sutvarkė kelio dangą – čia buvo išsilieję tepalai.
Kauno apskrities VPK atstovai Lrytas informavo, kad į ligoninę Kaune po avarijos nuvežtas 2006 m. gimęs vyras.
Eismas A8 kelyje („Via Baltica“) abiem kryptimis ties Stasinės kaimu yra laikinai apribotas.
Įvykis tiriamas.