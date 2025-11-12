Lietuvos dienaNelaimės

Vilniuje automobilis susidūrė su motociklu – po smūgio motociklininkas liko gulėti ant kelio

2025 m. lapkričio 12 d. 15:34
Lrytas.lt
Trečiadienio popietę policijai buvo pranešta apie automobilio ir motociklo susidūrimą Vilniuje.
Daugiau nuotraukų (6)
Pranešimai apie eismo įvykį Antakalnio gatvėje, netoli prekybos centro „Maxima“ ėmė plaukti 15 val. 08 min.
Vienas po kito Bendrajam pagalbos centrui paskambinę trys pranešėjai nurodė, matę, kaip automobilis susidūrė su motociklu, o po smūgio juo važiavęs vaikinas liko gulėti ant asfalto.
Į įvykio vietą buvo pasiųsta greitoji pagalba ir policijos pareigūnų ekipažas.
Paaiškėjo, kad motociklą kliudė automobilis „Mazda“, kuris po smūgio liko stovėti įvykio vietoje.
Per avariją sužalotas motociklininkas buvo sąmoningas. Jam suteikta medicininė pagalba.
Esimo įvykio aplinkybes aiškinasi policijos pareigūnai.
VilniusavarijaPolicija
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.