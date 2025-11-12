Vilniuje automobilis susidūrė su motociklu – po smūgio motociklininkas liko gulėti ant kelio

Pranešimai apie eismo įvykį Antakalnio gatvėje, netoli prekybos centro „Maxima“ ėmė plaukti 15 val. 08 min.
Vienas po kito Bendrajam pagalbos centrui paskambinę trys pranešėjai nurodė, matę, kaip automobilis susidūrė su motociklu, o po smūgio juo važiavęs vaikinas liko gulėti ant asfalto.
Į įvykio vietą buvo pasiųsta greitoji pagalba ir policijos pareigūnų ekipažas.
Paaiškėjo, kad motociklą kliudė automobilis „Mazda“, kuris po smūgio liko stovėti įvykio vietoje.
Per avariją sužalotas motociklininkas buvo sąmoningas. Jam suteikta medicininė pagalba.
Esimo įvykio aplinkybes aiškinasi policijos pareigūnai.