Lietuvos dienaNelaimės

Telšių rajone darbo vietoje netikėtai mirė ugniagesys

2025 m. lapkričio 13 d. 10:41
Lrytas.lt
Atnaujinta
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas su liūdesiu praneša, kad trečiadienį Luokės miestelyje, Telšių rajone, netikėtai mirė gaisrinėje budėjęs Telšių rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos Luokės ugniagesių komandos ugniagesys Jonas Mikalauskas. Jam buvo 64-eri metai.
„J. Mikalauskas ugniagesiu dirbo 33-ejus metus, jis buvo darbštus, pareigingas ir atsidavęs darbui.
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktorius Renatas Požėla ir visa ugniagesių bendruomenė reiškia nuoširdžią užuojautą ugniagesio šeimai ir artimiesiems“, – rašoma PAGD pranešime.
PAGD taip pat primena, kad Lietuvoje veikia dviejų lygių priešgaisrinės saugos ir gelbėjimo sistema, kurią sudaro savivaldybių priešgaisrinės tarnybos (SPT), steigiamos savivaldybių, bei valstybinė priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba. SPT yra savarankiški juridiniai asmenys, nepavaldūs PAGD, ir už šių ugniagesių komandų ugniagesių darbą yra atsakingos savivaldybių priešgaisrinės tarnybos.
Degė medinės sienos konstrukcijos prie kamino
PAGD taip pat informuoja, kad tą pačią dieną Luokės miestelyje buvo kilęs gaisras vietos gyventojo name. Iš pradžių buvo skelbiama, kad ugniagesys mirė gaisro metu, tačiau vėliau PAGD patikslino, kad mirtis ištiko budint gaisrinėje.
Tuo tarpu pranešimas apie gaisrą Telšių r., Luokės miestelyje, Varnių g., buvo gautas lapkričio 12 d. apie 18 val. 17 min.
Ugniagesiams atvykus, prie kamino mediniame vieno aukšto pastate degė medinės sienos konstrukcijos. Gaisro gesinimui buvo pasitelktos keturios autocisternos ir štabo automobilis.
Namo savininkas iki gelbėtojų atvykimo pats gesino gaisrą.
Per incidentą iš lauko pusės buvo nuardyta apie 2,5 kvadratinių metrų medinės sienos, iš vidaus – 0,5 kvadratinio metro.
mirė vyrasGaisrasugniagesys
