Garažų komplekse Vilniuje neaiškiomis aplinkybėmis nukritęs nuo stogo žuvo jaunas vyras

Kaip pranešė Vilniaus apskrities VPK, lapkričio 12 d. apie 14 val. 30 min. Vilniuje, Mėnulio g., prie garažų masyvo, rastas mirusio vyro (gim. 1999 m.) kūnas.
Pirminiais duomenimis, pagalbą kvietę liudininkai nurodė, kad vyras nukrito nuo garažų stogo.
Pareigūnams atskubėjus į įvykio vietą, čia jau buvo greitosios pagalbos medikai, kurie konstatavo vyriškio mirtį. Jis krito iš 5-6 metrų aukščio.
Nelaimės aplinkybės kol kas visiškai neaiškios.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti.
Kūnas perduotas teismo medicinos ekspertams, kurie turės nustatyti tikslią mirties priežastį. Ekspertai taip pat aiškinsis ar vyriškis prieš mirtį nebuvo apsvaigęs.
