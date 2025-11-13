Lietuvos dienaNelaimės

Garažų komplekse Vilniuje neaiškiomis aplinkybėmis nukritęs nuo stogo žuvo jaunas vyras

2025 m. lapkričio 13 d. 08:56
Lrytas.lt
Vilniaus policija aiškinasi aplinkybes nelaimės, kuomet nukritęs nuo stogo garažų komplekse Vilniuje žuvo jaunas vyras. 
Daugiau nuotraukų (1)
Kaip pranešė Vilniaus apskrities VPK, lapkričio 12 d. apie 14 val. 30 min. Vilniuje, Mėnulio g., prie garažų masyvo, rastas mirusio vyro (gim. 1999 m.) kūnas.
Pirminiais duomenimis, pagalbą kvietę liudininkai nurodė, kad vyras nukrito nuo garažų stogo.
Pareigūnams atskubėjus į įvykio vietą, čia jau buvo greitosios pagalbos medikai, kurie konstatavo vyriškio mirtį. Jis krito iš 5-6 metrų aukščio.
Nelaimės aplinkybės kol kas visiškai neaiškios.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti.
Kūnas perduotas teismo medicinos ekspertams, kurie turės nustatyti tikslią mirties priežastį. Ekspertai taip pat aiškinsis ar vyriškis prieš mirtį nebuvo apsvaigęs.
mirė vyrasVilniusgaražai
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.