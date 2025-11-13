Kauno centre susidūrus automobiliams, vienas jų apvirto ant stogo

„Įvyko prieš kelias minutes“, – 20 val. 04 min. naujienų portalui „Kas vyksta Kaune“ nurodė vaizdo įrašu iš nelaimės vietos pasidalijęs kaunietis.
Jame galima matyti Karaliaus Mindaugo pr. gulintį ant stogo apvirtusį automobilį, prie kurio darbuojasi ugniagesiai. Šalia minėtos apvirtusios transporto priemonės matomas ir „Bolt“ logotipu pažymėtas automobilis.
Vis dėlto, kaunietis nurodė, jog eismo įvykyje galimai dalyvavo dar ir trečias – BMW markės – automobilis.
„BMW stovi įsukime į Senamiestį. Sudaužyta kairė pusė, ratas išverstas“, – nurodė skaitytojas.
Kaip naujienų portalui „Kas vyksta Kaune“ komentavo Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato budintis pareigūnas, pranešimo apie eismo įvykį netoli Vytauto Didžiojo tilto sulaukta 19 val. 59 min.
„Susidūrė trys automobiliai, dar neaišku, ar yra sužeistų. Vietoje dirba pareigūnai“, – nurodė Kauno policijos atstovas.
Pakartotinai susiekus, Kauno apskrities VPK budintis pareigūnas portalui patikslino, jog avarijos metu susidūrė „Toyota“ markės automobilis, vairuojamas 1980 metais gimusio vyro, „Ford“ automobilis, vairuojamas 1971 m. gimusio vyro, ir automobilis „Audi“, vairuojamas 2004 m. gimusio vyro.
Visų transporto priemonių vairuotojai eismo įvykio metu buvo blaivūs, pildė eismo įvykio deklaracijas. Avarijos metu niekas nenukentėjo.
Kauno priešgaisrinės gelbėjimo valdybos duomenimis, avarijos metu susidūrė „Ford Mondeo“ ir „Audi A4“ markių automobiliai. Po susidūrimo pastarasis apvirto ir virsdamas kliudė šalia važiavusį automobilį „Toyota Prius“.
Ugniagesiai atvertė apvirtusį automobilį, patraukė ji į šalikelę bei atjungė akumuliatorių.