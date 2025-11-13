Klaipėdos ligoninėje atsidūrė neaiškiomis medžiagomis apsinuodijęs nepilnametis

Kaip pranešė Policijos departamentas, lapkričio 13 d. apie 1 val. 20 min. į Klaipėdos ligoninę iš Klaipėdos pristatytas ir dėl apsinuodijimo neaiškios kilmės medžiagomis paguldytas nepilnametis (gim. 2008 m.).
Policijos manymu, nepilnametis galėjo apsinuodyti narkotikais. Todėl buvo surinkta medžiaga dėl narkotinių ar psichotropinių medžiagų platinimo nepilnamečiams, tačiau ikiteisminio tyrimo pradėti nebuvo skubama.
Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas platino narkotines ar psichotropines medžiagas nepilnamečiams, baudžiamas laisvės atėmimu nuo trejų iki dvylikos metų.
nepilnametisNarkotikaiKlaipėda
Rodyti daugiau žymių