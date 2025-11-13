Plungės pakraštyje susidūrus trims automobiliams nukentėjo du žmonės

Kaip pranešė Policijos departamentas, lapkričio 12 d. apie 7 val. 40 min. Plungės pakraštyje, Kalniškių g. ir Žaltakalnio g. sankryžoje, automobilis „VW Golf“, vairuojamas moters (gimusi 1999 m.), sukdamas į kairę pusę susidūrė su priešpriešiais važiavusiu automobiliu „Toyota RAV4“, kurį vairavo vyras (gim. 1979 m.).
Po susidūrimo automobilis „Toyota RAV4“ kliudė sankryžoje stovėjusį automobilį „Toyota Corolla“, kurį vairavo blaivi uniformuota, į tarnybą vykusi Plungės r. PK pareigūnė (gimusi 1976 m.).
Per eismo įvykį sužaloti automobilių „VW Golf“ ir „Toyota RAV4“ vairuotojai, kurie gydomi ambulatoriškai.
Dėl įvykio pradėta administracinė teisena.
