Lietuvos dienaNelaimės

Plungės pakraštyje susidūrus trims automobiliams nukentėjo du žmonės

2025 m. lapkričio 13 d. 09:38
Lrytas.lt
Du žmonės buvo sužaloti trečiadienio rytą Plungės pakraštyje susidūrus trims lengviesiems automobiliams. Vieną iš susidūrusių automobilių vairavo įtarnybą vykusi Plungės policijos pareigūnė.
Kaip pranešė Policijos departamentas, lapkričio 12 d. apie 7 val. 40 min. Plungės pakraštyje, Kalniškių g. ir Žaltakalnio g. sankryžoje, automobilis „VW Golf“, vairuojamas moters (gimusi 1999 m.), sukdamas į kairę pusę susidūrė su priešpriešiais važiavusiu automobiliu „Toyota RAV4“, kurį vairavo vyras (gim. 1979 m.).
Po susidūrimo automobilis „Toyota RAV4“ kliudė sankryžoje stovėjusį automobilį „Toyota Corolla“, kurį vairavo blaivi uniformuota, į tarnybą vykusi Plungės r. PK pareigūnė (gimusi 1976 m.).
Per eismo įvykį sužaloti automobilių „VW Golf“ ir „Toyota RAV4“ vairuotojai, kurie gydomi ambulatoriškai.
Dėl įvykio pradėta administracinė teisena.
avarijaPlungėpareigūnai
