Alytaus policija ieško dingusios moters

Moteris yra apie 152 cm ūgio, šviesių plaukų, stambaus kūno sudėjimo.
Išeidama iš namų galimai vilkėjo chaki spalvos ilgą žieminę striukę, juodos arba tamsiai mėlynos spalvos džinsus, dėvėjo pilką megztą kepurę, avėjo juodus sportinius batus. M. Merkininkaitė su savimi gali turėti rožinę kuprinę.
Asmenis, žinančius apie moters buvimo vietą ar ją pastebėjusius, prašome skubiai informuoti Alytaus apskr. VPK Veiklos skyriaus vyriausiąjį tyrėją Vytenį Licų telefonu +370 700 65 731, mob. tel. +370 601 22150, el. paštu vytenis.licus@policija.lt arba skubios pagalbos tarnybų telefonu – 112.