Dėl avarijos autostradoje netoli Kauno buvo sustojęs eismas

2025 m. lapkričio 14 d. 16:07
Visos Kaišiadorių rajono operatyvinės tarnybos buvo sukeltos ant kojų penktadienį gavus pranešimą apie avariją kelyje A1 (Vilnius – Kaunas). Dėl įvykio sustojo eismas Kauno kryptimi neprivažiavus Rumšiškių.
Pirmieji apie įvykį pranešė socialinio tinklo „Facebook“ grupės „Kur stovi policija Kaune“ vartotojai.
„Nuo Antakalnio iki Rumšiškių didelis kamštis. Neseniai nuvažiavo greitoji su gaisrine“, – pranešė vienas socialinio tinklo vartotojas, savo žiniutę iliustruodamas transporto grūsties nuotrauka.
Netrukus kitas vartotojas patikslino, kad į įvykio vietą nuskubėjo du ugniagesių automobiliai.
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamente Lrytas sužinojo, kad maždaug 15 val. 27 min. buvo gautas pranešimas apie avariją.
„Pranešta apie automobilių susidūrimą, tačiau tikslios informacijos dar neturime. Reikia šiek tiek palaukti“, – apie 15 val. 56 min. Lrytas informavo ugniagesiai.
Apie 16 val. 31 min. ugniagesiai Lrytas informavo, kad pirminiais duomenimis susidūrė du automobiliai.
Gelbėtojams atvykus, prispaustų žmonių nebuvo, vaduoti nieko nereikėjo. Tačiau vienai moteriai prireikė medikų pagalbos.
„Šiuo metu automobiliai traukiami nuo kelio ir eismas tuoj bus atnaujintas“, – apie 16 val. 31 min. sakė ugniagesiai.
Įvykis tiriamas.
