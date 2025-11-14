Gaisras Vilniaus daugiabutyje: smarkiai apdegė moteris, evakuota apie 20 žmonių

Kaip Lrytas sužinojo Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamente, pranešimas apie gaisrą penkių aukštų daugiabutyje Gerosios vilties g. lapkričio 14 d. gautas apie 18 val. 18 min. Buvo pranešta, kad kažkas dega bute pirmame aukšte, name daug dūmų.
Į gaisro vietą buvo nusiųstos gausios gelbėtojų pajėgos.
Iš degančio buto pirmame aukšte gelbėtojai išvedė smarkiai apdegusią moterį. Sąmonės ji nebuvo praradusi, bet jai reikėjo skubios medikų pagalbos.
Moteris išvežta į ligoninę.
„Gaisras jau užgesintas“, - apie 19 val. Lrytas sakė ugniagesiai.
Gesinant gaisrą iš pastato evakuota apie 20 žmonių. Gaisrą užgesinus ugniagesiai išvėdino patalpas.
Įvykis tiriamas.
