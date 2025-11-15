Intensyvi naktinė paieškos operacija Kėdainių r.: į orą keltas dronas su termovizoriumi, dirbo kinologas su tarnybiniu šunimi

Lapkričio 14 d., apie 19 val., Kėdainių r., Krakių seneniūnijoje, į sodybą su giminaičiais atvykusi moteris (gimusi 1942 m.) dingo be žinios. Artimieji moters ieškojo patys, tačiau neradę tamsiame ir miškingame vienkiemių kraštovaizdyje, apie 20 val. 09 min. kreipėsi skubios pagalbos telefonu.
Paieškos sąlygos buvo sudėtingos. Aplink – plačios laukų teritorijos, šalia – patvinusi, srauni Šušvės upė.
Į paiešką nedelsiant įsitraukė penki policijos ekipažai, kinologas su tarnybiniu šunimi, buvo pasitelktas dronas su termovizoriumi.
Dėl tamsaus paros meto ir upės būklės Priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos narai paieškų vandenyje naktį vykdyti negalėjo, tačiau su jais buvo suderinta, kad švintant paieškos bus tęsiamos ir jų pajėgomis. Tačiau apie 1 val. 15 min. policijos pareigūnai, naudodami droną su termovizoriumi, nušienautame rapsų lauke aptiko sušalusią, bet sąmoningą senolę. Pastaroji buvo perduota medikams.
„Būti pareigūnu reiškia prisiimti atsakomybę už kiekvieną gyventoją. Kai žinai, kad kažkas naktį klaidžioja vienas, tiesiog neįmanoma pasiduoti,“ – sako paieškoje dalyvavę pareigūnai, kurie, pastebėję garbaus amžiaus moterį, ne tik kvietėsi pastiprinimą, bet ir nedelsiant apgaubė ją šiluma – atiduodami savo striukę.
„Mūsų profesija įpareigoja neprarasti vilties net sudėtingiausiomis akimirkomis. Todėl šią naktį buvome pasiruošę ieškoti tol, kol senolė bus rasta“, – sako jie.
paieškagelbėjimo operacijasenolė
Rodyti daugiau žymių