Kaune automobilis partrenkė per perėją ėjusius du žmones – vyrą ir nepilnametę

2025 m. lapkričio 15 d. 11:41
Kauno policija praneša apie penktadienio vakarą įvykusias dvi avarijas, per kurias automobiliai partrenkė tris žmones – du vyrus ir nepilnametę.
kaip rašoma Kauno apskrities VPK pranešime, lapkričio 14 d. apie 18 val. Kaune, Pramonės pr., automobilis „Ford“, vairuojamas vyro (gim. 1960 m.), kliudė, pirminiais duomenimis, per pėsčiųjų perėją ėjususius vyrą (gim. 1996 m.) ir nepilnametę (gimusi 2009 m.).
Nepilnametei dėl patirtų sužalojimų prireikė medikų pagalbos.
Pusvalandžiu anksčiau, apie 17 val. 30 min. Kaune, V.Krėvės pr., automobilis „Opel“, vairuojamas vyro (gim. 1997 m.), kliudė, pirminiais duomenimis, per pėsčiųjų perėją ėjusį kitą vyrą (gim. 1981 m.).
Pėsčiasis dėl patirtų sužalojimų nuvežtas į ligoninę.
Dėlabiejų įvykio pradėti tyrimai.
