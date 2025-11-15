Vilniuje BMW partrenkė pėsčiąjį – vyras išvežtas į ligoninę

Kaip Lrytas sužinojo Vilniaus apskrities policijoje, pranešimas apie avariją Antakalnio g. gautas apie 18 val. Policijai buvo pranešta, kad automobilis BMW partrenkė pėsčiąjį.
Greitosios pagalbos medikai vyriškį išvežė į ligoninę.
Policija pradėjo tyrimą ir aiškinasi nelaimės aplinkybes.
Tuo tarpu įvykio liudininkai teigia, kad pėsčiasis gatvę kirto ne per pėsčiųjų perėja.
„Apie 17 val. 57 min. prie Antakalnio 75a „Maxima“ patrenktas jaunuolis. Ėjo per raudoną ir ne per perėją“, – redakciją informavo įvykio liudininkė.
