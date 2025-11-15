Lietuvos dienaNelaimės

Vilniuje BMW partrenkė pėsčiąjį – vyras išvežtas į ligoninę

2025 m. lapkričio 15 d. 18:52
Lrytas.lt
Vilniuje šeštadienio vakarą per avariją nukentėjo pėsčiasis. Per gatvę ėjusį vyrą partrenkė automobilis BMW. Vyriškis išvežtas į ligoninę.
Daugiau nuotraukų (3)
Kaip Lrytas sužinojo Vilniaus apskrities policijoje, pranešimas apie avariją Antakalnio g. gautas apie 18 val. Policijai buvo pranešta, kad automobilis BMW partrenkė pėsčiąjį.
Greitosios pagalbos medikai vyriškį išvežė į ligoninę.
Policija pradėjo tyrimą ir aiškinasi nelaimės aplinkybes.
Tuo tarpu įvykio liudininkai teigia, kad pėsčiasis gatvę kirto ne per pėsčiųjų perėja.
„Apie 17 val. 57 min. prie Antakalnio 75a „Maxima“ patrenktas jaunuolis. Ėjo per raudoną ir ne per perėją“, – redakciją informavo įvykio liudininkė.
sužalotas pėsčiasisVilniusavarija
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.