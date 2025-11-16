Panevėžio apskrityje rasti keturių vyrų lavonai

Šeštadienio vidurdienį Patrakių kaime rastas 1974 metais gimusio vyro kūnas, o 12 val. 45 min. dar vienas negyvas vyras, gimęs 1977 m., rastas Panevėžyje, Dubogirio g.
Tos pačios dienos pavakarę, 17 val. 40 min. Panevėžio rajone esančiame Kaimiškio kaime rastas 1962 metais gimusio vyro kūnas.
Sekmadienį apie 5 val. 14 min. Rokiškyje, Sodų g., rastas 1974 metais gimusio vyro kūnas.
Pirminės apžiūros metu, ant visų rastų mirusių vyrų kūnų, išorinių smurto žymių nepastebėta.
Pradėti ikiteisminiai tyrimai mirties priežastims nustatyti.