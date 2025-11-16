Vilniuje automobilis „Audi“ rėžėsi į Vokietijos ambasadą saugančius metalinius stulpelius

Kaip Lrytas sužinojo Vilniaus policijoje, apie incidentą V.Kudirkos g. ir Z.Sierakausko g. sankirtoje pareigūnams lapkričio 16 d. pranešta apie 15 val. 47 min.
Pareigūnai buvo informuoti, kad nesuvaldytas automobilis atsitrenkė į Vokietijos ambsadą nuo gatvės skiriančius metalinius stulpelius.
Pareigūnams atvykus į vietą paaiškėjo, kad į stulpelius atsitrenkė automobilis „Audi“. Automobilis posūkyje slydo ir į stulpelius trenkėsi šonu, nuo smūgio išlūžo galinis dešinės pusės ratas.
Pasak policijos, vairuotojas buvo blaivus, jo dokumentai buvo tvarkingi. Tačiau vyras tvirtino, kad nusėdo jo telefonas.
Todėl pareigūnai vairuotojui padėjo išsikviesti techninės pagalbos sunkvežimį ir pabudėjo, iki šis atvyko į įvykio vietą.
Žmonės per incidentą nenukentėjo, stulpeliai, į kuriuos atsitrenkė automobilis, apsaugojo ir ambasados pastatą.