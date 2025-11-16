Lietuvos dienaNelaimės

Vilniuje automobilis „Audi“ rėžėsi į Vokietijos ambasadą saugančius metalinius stulpelius

2025 m. lapkričio 16 d. 16:53
Lrytas.lt
Video
Tik per laimingą atsitiktinumą niekas nenukentėjo sekmadienį Vilniuje nesuvaldytam lengvajam automobiliui įsirėžus į Vokietijos ambasadą saugančius metalinius stulpelius.
Daugiau nuotraukų (1)
Kaip Lrytas sužinojo Vilniaus policijoje, apie incidentą V.Kudirkos g. ir  Z.Sierakausko g. sankirtoje pareigūnams lapkričio 16 d. pranešta apie 15 val. 47 min.
Pareigūnai buvo informuoti, kad nesuvaldytas automobilis atsitrenkė į Vokietijos ambsadą nuo gatvės skiriančius metalinius stulpelius.
Pareigūnams atvykus į vietą paaiškėjo, kad į stulpelius atsitrenkė automobilis „Audi“. Automobilis posūkyje slydo ir į stulpelius trenkėsi šonu, nuo smūgio išlūžo galinis dešinės pusės ratas.
Pasak policijos, vairuotojas buvo blaivus, jo dokumentai buvo tvarkingi. Tačiau vyras tvirtino, kad nusėdo jo telefonas.
Todėl pareigūnai vairuotojui padėjo išsikviesti techninės pagalbos sunkvežimį ir pabudėjo, iki šis atvyko į įvykio vietą.
Žmonės per incidentą nenukentėjo, stulpeliai, į kuriuos atsitrenkė automobilis, apsaugojo ir ambasados pastatą.
avarijaVilniusAudi
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.