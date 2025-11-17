Avarija Rietavo savivaldybėje: sužeisti 4 žmonės, gelbėtojai vadavo užspustus

Kaip Lrytas sužinojo Priešgasirinės apsaugos ir gelbėjimo departamente, pranešimas apie avariją Rietavo savivaldybėje, kelyje Rietavas - Plungė, lapkričio 17 d. gautas apie 12 val. 46 min. Buvio pranešta, kad ties Budrikių kaimu susidūrė vilkikas ir du lengvieji automobiliai, gali būti prispaustų žmonių.
Ugniagesiai į avarijos vietą nuskubėjo dviem gaisriniais automobiliais.
Gelbėtojams atvykus, automobilyje „Opel Zafira“ buvo užspaustas vairuotojas. Ugniagesiai panaudojo gelbėjimo įrangą, vyrą išlaisvino ir sąmoningą perdavė greitosios pagalbos medikams.
Nuo smūgio šis automobilis deformavosi, todėl jame ant galinės sėdynės važiavusi moteris savarankiškai išlipti iš mašinos negalėjo. Moteris nebuvo prispausta.
Ugniagesiai atidarė automobilio dureles ir moterį išleidę perdavė ją greitosios pagalbos medikams.
Tuo tarpu avariją patekusiu automobiliu „Peugeot“ važiavę vyras ir vaikas iš automobilio išlipo patys. Jie irgi pateko į medikų rankas.
Į ligoninę išvežti visi keturi sužeistieji.
Ugniagesiai atjungė automobilių akumuliatorius ir sutvarkė kelio dangą.
Įvykis tiriamas.
avarijaRietavo savivaldybėOpel Zafira
