Lietuvos dienaNelaimės

Avarija Rietavo savivaldybėje: sužeisti 4 žmonės, gelbėtojai vadavo užspustus

2025 m. lapkričio 17 d. 15:28
Lrytas.lt
Net keturi žmonės buvo sužaloti pirmadienį Rietavo savivaldybėje susidūrus vilkikui ir dviem lengviesiems automobiliams. Vienas sužeistųjų - vaikas. Priešgasirinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas informuoja, kad vaduoti prispaustų žmonių į įvykio vietą skubėjo ugniagesiai.
Daugiau nuotraukų (1)
Kaip Lrytas sužinojo Priešgasirinės apsaugos ir gelbėjimo departamente, pranešimas apie avariją Rietavo savivaldybėje, kelyje Rietavas - Plungė, lapkričio 17 d. gautas apie 12 val. 46 min. Buvio pranešta, kad ties Budrikių kaimu susidūrė vilkikas ir du lengvieji automobiliai, gali būti prispaustų žmonių.
Ugniagesiai į avarijos vietą nuskubėjo dviem gaisriniais automobiliais.
Gelbėtojams atvykus, automobilyje „Opel Zafira“ buvo užspaustas vairuotojas. Ugniagesiai panaudojo gelbėjimo įrangą, vyrą išlaisvino ir sąmoningą perdavė greitosios pagalbos medikams. 
Nuo smūgio šis automobilis deformavosi, todėl jame ant galinės sėdynės važiavusi moteris savarankiškai išlipti iš mašinos negalėjo. Moteris nebuvo prispausta.
Ugniagesiai atidarė automobilio dureles ir moterį išleidę perdavė ją greitosios pagalbos medikams.
Tuo tarpu  avariją patekusiu automobiliu „Peugeot“ važiavę vyras ir vaikas iš automobilio išlipo patys. Jie irgi pateko į medikų rankas.
Į ligoninę išvežti visi keturi sužeistieji.
Ugniagesiai atjungė automobilių akumuliatorius ir sutvarkė kelio dangą.
Įvykis tiriamas.
avarijaRietavo savivaldybėOpel Zafira
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.