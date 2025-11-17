Savaitgalio gaisrų skausmingos pasekmės: vienas žmogus žuvo, trys traumuoti

Šeštadienį, 17.27 val., Mažeikių rajone, Židikų seniūnijoje, Pikelių miestelyje, gaisras kilo gyvenamajame name. Atvykus ugniagesiams, namas degė atvira liepsna, stogas buvo sukritęs. Gaisro metu namas sudegė. Gaisravietėje rastas sudegęs žmogaus kūnas.
Penktadienį, 07.47 val., Kaune, Savanorių prospekte, prekybos paskirties pastate esančioje valgykloje užsidegė dujos.
Atvykus ugniagesiams, virtuvėje gartraukyje degė riebalai. Gaisro metu nukentėjo darbuotoja, po medikų apžiūros ji liko darbovietėje. Gaisras užgesintas milteliniu gesintuvu. Ugniagesiai išardė gartraukį, išvėdino patalpas. Autonominis dūmų detektorius buvo ir suveikė.
18.19 val., Vilniuje, Geležinio Vilko gatvėje, daugiabutyje atvira liepsna degė butas pirmajame aukšte. Iš buto ugniagesiai išnešė moterį, kuri patyrė nudegimus, ir perdavė ją medikams.
Iš namo buvo evakuota 12 žmonių. Iš šalia esančio priblokuoto namo medikai išvežė į gydymo įstaigą dar vieną nukentėjusią moterį. Ugniagesiai išvėdino laiptinę ir koridorius.
Šeštadienį, 00.07 val., Vilkaviškio rajone, Kybartuose, gaisras kilo garažų masyvų teritorijoje, kurioje 12 garažų sublokuoti į vieną mūrinį pastatą. Atvira liepsna degė 3 sublokuoti garažai, o 9 garažų stogai buvo apimti liepsnos.
Gaisro metu 9 garažų stogai sudegė, išdegė du garažai su jų viduje buvusiais ūkio ir namų apyvokos daiktais, 4 garažai aprūko.
03.35 val., Kupiškio rajone, Noriūnų seniūnijoje, Mutkūnų kaime, ugnis siaubė medinių ūkinių pastatų kompleksą.
Ugniagesiai išsaugojo du gyvenamuosius namus, išgelbėjo 2 šunis ir 24 vištas, lengvąjį automobilį „Renault Scenic“, išnešė tris dujų balionus. Gaisro metu sudegė ūkiniame pastate buvę 3 t grūdų, 60 vnt. šieno, šiaudų rulonų, žąsys, pastato stogas, dalyje pastato įgriuvo perdanga.
Sekmadienį, 09.50 val., Skuodo rajone, Barstyčių miestelyje, Žemaičių Kalvarijos gatvėje, ūkiniame pastate, katilinėje, sprogo vandens šildytuvas. Gaisro metu apsilydė vandens šildytuvas, aprūko dalis sienos.
19.42 val., Vilniaus rajone, Nemenčinėje, Piliakalnio gatvėje, degė metalinis garažas. Ugniagesiai apsaugojo tvartą. Gaisro metu išdegė garažo vidus ir jame buvę daiktai, sudegė stogas.
Pirmadienį, 03.12 val., Palangoje, Tvenkinių gatvėje, daugiabutyje atvira liepsna degė butas. Gaisro metu sieninėje spintoje sudegė 3 elektros skydinės, apdegė sieninė spinta, sudegė kondicionierius, aprūko patalpos.
Penktadienį, 12.43 val., pranešta, kad Vilniuje, Mozūriškių gatvėje, statybvietėje ekskavatorius prispaudė žmogų. Atvykus ugniagesiams gelbėtojams, žmogus buvo duobėje neprispaustas. Ugniagesiai gelbėtojai iškėlė vyrą iš duobės ir perdavė medikams.
Šeštadienį, 13.03 val., Vilkaviškio rajone, Vištyčio seniūnijoje, kelyje Vištytis-Kalvarija, susidūrus dviem lengviesiems automobiliams „Audi A4“ ir „Nissan Qashqai“, buvo prispausti abiejų automobilių vairuotojai.
Ugniagesiai gelbėtojai, panaudoję parankines priemones, iš automobilio „Audi A4“ išlaisvino vairuotoją ir perdavė jį medikams, o iš kito sudaužyto automobilio ištrauktas vairuotojo kūnas, jam medikai konstatavo mirtį.
Sekmadienį, 19.18 val., Šakių rajone, Gelgaudiškio seniūnijoje, Petraičių kaime, nuo kelio į griovį nuvažiavo automobilis „BMW E60“.
Nukentėjo du automobiliu važiavę vyrai: jiems ugniagesiai gelbėtojai uždėjo kaklo įtvarus ir perdavė juos medikams.
