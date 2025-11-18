Radviliškio pakraštyje į klampynės spąstus patekusį vyrą gelbėjo policininkai

Vyriškis apie jį ištikusią nelaimę sugebėjo pats pranešti skubios pagalbos tarnybų telefonu, tačiau tikslios nelaimės vietos neįvardijo.
Apie 1.30 val. pagalbos besišaukiantį vyrą pirmieji surado Radviliškio rajono policijos komisariato Reagavimo skyriaus tyrėjai Augustė Kvedaraitė ir Raimondas Januška.
Klampodami per pelkes, gerokai sušlapę ir baimindamiesi patys panirti giliai į vandenį, pareigūnai galiausiai surado iki kaklo vandenyje įklimpusį ir stipriai sušalusį nelaimėlį.
Panaudodami gelbėjimo virvę, jie galiausiai ištraukė akivaizdžiai neblaivų 29 metų vyrą iš vandens, parvedė iki tarybinio automobilio ir skubiai perdavė medikams.
Jis teigė ėjęs namo, tačiau kaip atsidūrė giliai pelkėje, taip ir liko neaišku.
Šis įvykis – dar vienas įrodymas, kad pradėdamas tarnybą policijos pareigūnas niekada nežino, kaip baigsis jo pamaina.
Šįkart ji baigėsi permirkusia uniforma lapkričio vėsumoje, bet svarbiausia – išgelbėta gyvybe. Tai – Augustės Kvedaraitės ir Raimondo Januškos nuopelnas.
