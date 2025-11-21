Lietuvos dienaNelaimės

Greta Trakų „Volkswagen“ sukėlė avarinę situaciją ir nuvažiavo: ant kelio pažiro sunkvežimio vežti metaliniai strypai Kelias buvo uždarytas

2025 m. lapkričio 21 d. 13:36
Greta Trakų dėl pažirusių metalinių strypų policija buvo priversta kuriam laikui uždaryti kelią, vedantį į Senuosius Trakus. Incidentas įvyko lengvajam automobiliui sukėlus avarinę situaciją. 
Pranešimas apie incidentą lapkričio 21 d. gautas apie 12 val. 04 min. Buvo pranešta, kad greta Trakų, kelyje į Senuosius Trakus, po tiltu, lengvasis automobilis „Volkswagen“ sukėlė avarinę situaciją, dėl kurios vilkiko „Scania“, gabenusio negabaritinį krovinį, vairuotojas buvo priverstas staigiai stabdyti.
Avarinę situaciją sukėlęs automobilis nuvažiavo, o ant kelio pažiro sunkvežimio gabentas krovinys - metalinės sijos.
Po incidento policija buvo priversta kuriam laikui uždaryti kelią.
Žmonės per incidentą nenukentėjo.
Avarinę situaciją sukėlusio automobilio vairuotojas ieškomas.
