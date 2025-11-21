Pranešimas apie incidentą lapkričio 21 d. gautas apie 12 val. 04 min. Buvo pranešta, kad greta Trakų, kelyje į Senuosius Trakus, po tiltu, lengvasis automobilis „Volkswagen“ sukėlė avarinę situaciją, dėl kurios vilkiko „Scania“, gabenusio negabaritinį krovinį, vairuotojas buvo priverstas staigiai stabdyti.
Avarinę situaciją sukėlęs automobilis nuvažiavo, o ant kelio pažiro sunkvežimio gabentas krovinys - metalinės sijos.
Po incidento policija buvo priversta kuriam laikui uždaryti kelią.
Žmonės per incidentą nenukentėjo.
Avarinę situaciją sukėlusio automobilio vairuotojas ieškomas.
avarinė situacijaTrakų rajonasVolkswagen
