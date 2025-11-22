Pakruojo rajone – kraupi kaktomuša: 19-metis lenkdamas rėžėsi į kitą automobilį, sužeisti 5 žmonės

Policija informavo, jog penktadienį, apie13 val. 39 min. Pakruojo r., Linksmučių k., kelio Pakruojis-Lygumai– Naisiai 3-iame kilometre, automobilis „Audi A4“ vairuojamas 19 metų jaunuolio vyro, išvažiavo į priešpriešinę eismo juostą ir kaktomuša susidūrė su „Ford Mondeo“, kurį vairavo 25 metų jaunuolis.
Per avariją buvo sužeistas „Ford Mondeo“ vairuotojas ir kartu su juo važiavęs 56 metų vyras, kuris paguldytas į Šiaulių ligoninę.
Taip pat įvairias traumas patyrė „Audi A4“ vairuotojas ir šio automobilio keleiviai, 18 metų mergina ir 20 metų vaikinas. Po medikų apžiūros jie visi 3 šiuo metu gydosi ambulatoriškai.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl avarijos, kurios metu buvo sužeisti žmonės, sukėlimo.
Pakruojo rajonasavarijaAudi
