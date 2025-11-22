Lietuvos dienaNelaimės

Pakruojo rajone – kraupi kaktomuša: 19-metis lenkdamas rėžėsi į kitą automobilį, sužeisti 5 žmonės

2025 m. lapkričio 22 d. 10:27
Lrytas.lt
Pakruojo rajone įvyko didelė avarija: susidūrus dviem automobiliams, sužeisti net 5 žmonės.
Daugiau nuotraukų (1)
Policija informavo, jog penktadienį, apie13 val. 39 min. Pakruojo r., Linksmučių k., kelio Pakruojis-Lygumai– Naisiai 3-iame kilometre, automobilis „Audi A4“ vairuojamas 19 metų jaunuolio vyro, išvažiavo į priešpriešinę eismo juostą ir kaktomuša susidūrė su „Ford Mondeo“, kurį vairavo 25 metų jaunuolis.
Per avariją buvo sužeistas „Ford Mondeo“ vairuotojas ir kartu su juo važiavęs 56 metų vyras, kuris paguldytas į Šiaulių ligoninę.
Taip pat įvairias traumas patyrė „Audi A4“ vairuotojas ir šio automobilio keleiviai, 18 metų mergina ir 20 metų vaikinas. Po medikų apžiūros jie visi 3 šiuo metu gydosi ambulatoriškai.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl avarijos, kurios metu buvo sužeisti žmonės, sukėlimo.
Pakruojo rajonasavarijaAudi
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.