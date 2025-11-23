Vėlų sekmadienio vakarą – tragedija Vilniaus rajono sodyboje: liepsnos pražudė žmogų

Pranešimas apie nelaimę buvo gautas buvo gautas 21 val. 22 min. – Bendrajam pagalbos centrui informuota, kad atvira liepsna dega gyvenamasis namas, esantis Kalvelių kaime, Ramybės gatvėje. Pagalbą iškvietė vietos gyventojai.
Atvykę ugniagesiai gelbėtojai namo viduje rado negyvą žmogų. Pirminiais duomenimis, žuvo būsto šeimininkas.
Gaisro priežastis kol kas nustatinėjama.
Namo su mansarda plotas – apie 90–100 kvadratinių metrų.
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento Situacijų koordinavimo skyriaus atstovas naujienų portalą Lrytas apie 23 valandą informavo, jog gaisras lokalizuotas, tačiau darbai vyksta iki šiol.
Liepsnos smarkiai suniokojo namą – ugniagesiai dirbo, pasitelkę 4 autocisternas.
Nelaimės priežastys paaiškės vėliau.
GaisrasVilniaus rajonasžuvo žmogus
