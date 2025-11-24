Savaitgalį ugniagesiams teko gesinti 68 gaisrus – viename iš jų žuvo žmogus

Sekmadienį, 21.23 val., Vilniaus rajone, Marijampolio seniūnijoje, Kalvelių kaime, atvira liepsna degė gyvenamasis namas. Gaisravietėje rastas stipriai apdegęs vyriškos lyties kūnas. Gaisro metu išdegė pirmasis namo aukštas, išardyta perdanga ir 10 kv. m medinės apdailos, aprūko mansarda.
12.56 val., Skuodo rajone, Notėnų seniūnijoje, Šliktinės kaime, gaisras kilo mediniame gyvenamajame name. Atvykus ugniagesiams, namas degė atvira liepsna, gyventojai iš namo jau buvo išėję.
Gaisre nukentėjo moteris, po medikų apžiūros vykti į gydymo įstaigą ji atsisakė. Gaisro metu sudegė namas, viduje buvę namų apyvokos daiktai, dvi verandos. Sukrito stogas ir perdanga. Autonominiai dūmų detektoriai name buvo, bet nesuveikė.
Penktadienį, 06.50 val., Panevėžyje, Šermukšnių gatvėje, metalo apdirbimo, surinkimo gamybinėse patalpose degė vieno cecho karkasinė siena.
Iš patalpų patys evakavosi 30 darbuotojų. Autonominio dūmų detektoriaus, pirminiais duomenimis, nebuvo. Gaisro metu sudegė ir buvo nuardyta apie 1 kv. m karkasinės sienos.
15.16 val., Utenos rajone, Utenos seniūnijoje, Klovinių kaime, degė gyvenamasis namas. Iki ugniagesių atvykimo gyventojai iš namo buvo išėję.
Ugniagesiai gelbėtojai apsaugojo du ūkinius pastatus, buvusius netoli gaisravietės.
Gesinant gaisrą buvo nuardyta apie 100 kv. m medinių vidaus apdailos lentelių, aprūko antrojo aukšto lubos ir kitos namo patalpos.
22.57 val., Raseinių rajone, Raseinių seniūnijoje, Alėjų kaime, automobilių stovėjimo aikštelėje atvira liepsna degė du lengvieji automobiliai „Audi Q5“ ir „Volvo V90“.
Karštis apgadino šalia stovėjusius dar keturis automobilius: „Škoda“, „Peugeot“, ir du „VW“ markės automobilius.
Gaisro metu sudegė visos degiosios „Audi“ detalės, termiškai paveiktas kėbulas. Sudegė „Volvo“ galinės dalies degiosios detalės, apdegė prietaisų skydelis ir termiškai paveiktas kėbulas.
Šeštadienį, 19.06 val., Kėdainių rajone, Pernaravos seniūnijoje, Aukštadvario kaime, degė senas, apleistas dvaras. Gaisro metu sudegė stogas, gaisravietėje rastas sudegęs šuo.
21.08 val., Kaišiadorių rajone, Žiežmarių seniūnijoje, Žiežmariuose, gaisras kilo gyvenamajame name. Gaisro židinys buvo rūsyje, katilinėje.
Gaisro metu apdegė katilinės sienos, mediniai laiptai, aprūko garažo patalpa. Autonominio dūmų detektoriaus, pirminiais duomenimis, name nebuvo.
Sekmadienį, 00.40 val., Kaune, Kumelių gatvėje, degė automobilio „Renault“ galinis dešinysis sparnas. Gaisro metu apdegė ir šalia stovėjęs automobilis „BMW“.
06.35 val., Vilniuje, Slėnio gatvėje, degė dvibutis gyvenamasis namas. Gaisro metu išdegė virtuvė ir katilinė, sudegė ir buvo nuardyta apie 150 kv. m ploto stogo konstrukcijų.
Penktadienį, 21.05 val., Vilniuje, Geležinio Vilko ir Mokslininkų gatvių sankryžoje, susidūrė du automobiliai: lengvasis ir greitosios pagalbos automobilis.
Po susidūrimo GMPT automobilis buvo apvirtęs ant šono, iš jo iškeltas ligonis. Ugniagesiai gelbėtojai atjungė automobilių akumuliatorius, atvertė GMPT automobilį ant ratų ir sutvarkė kelio dangą.
Šeštadienį, 07.52 val., Biržuose, J. Basanavičiaus gatvėje, susidūrus lengviesiems automobiliams „BMW“ ir „Audi 80“, ugniagesiai gelbėtojai išlaisvino iš vieno automobilio vairuotoją ir perdavė medikams.
23.26 val., Vilniuje, Rokantiškių Sodų 5-ojoje gatvėje, ugniagesiai gelbėtojai vadavo į 1,5 m gylio rūsį įkritusį šuniuką.
Sekmadienį, 09.48 val., Klaipėdoje, Taikos ir Jūrininkų prospektų sankryžoje susidūrė vilkikas ir lengvasis automobilis „Porsche Cayenne“. Ugniagesiai gelbėtojai iš šio automobilio iškėlė moterį ir perdavė ją medikams.
16.10 val., pranešta, kad Tauragės rajone, Batakių seniūnijoje, Norkiškės kaime, automobilis prispaudė moterį prie sienos.
Iki atvykstant ugniagesiams gelbėtojams, automobilį jau buvo atstūmę gyventojai. Ugniagesiai gelbėtojai moterį padėjo įkelti į GMPT automobilį.
