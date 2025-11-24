Su pirmomis snaigėmis Kaune pasipylė ir avarijos: kas dedasi keliuose

„Savanorių pr., ties Mituvos gatve, avarija, susidūrė trys automobiliai“, – portalui „Kas vyksta Kaune“ apie 10.05 val. pranešė skaitytojas.
Pirmadienį iškritus snaigėms, Kaune fiksuota ir dagiau eismo įvykių.
Apie 08.29 val. buvo pranešta apie apsunkintą eismą Vakariniame aplinkkelyje.
„Dar viena avarija ties Akademija, po viaduku, link „Megos“, fūra su lengvąja, antra juosta. Kamštis beveik nuo Kampiškių“, – pranešta „Kas vyksta Kaune“ grupėje.
„Vakarinis aplinkkelis nuo Akademijos link „Megos“, – 07.24 val. buvo pranešta apie dar vieną eismo įvykį.
Tuo metu sinoptikai įspėja apie sudėtingas eismo sąlygas. Galima lijundra, formuosis plikledis.
KaunasavarijaAutomobiliai
