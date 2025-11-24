Lietuvos dienaNelaimės

Su pirmomis snaigėmis Kaune pasipylė ir avarijos: kas dedasi keliuose

2025 m. lapkričio 24 d. 12:25
Pirmadienį Kaune pasipylė avarijos. Kauniečiai pranešė apie trijų automobilių susidūrimą Savanorių prospekte.
Daugiau nuotraukų (1)
„Savanorių pr., ties Mituvos gatve, avarija, susidūrė trys automobiliai“, – portalui „Kas vyksta Kaune“ apie 10.05 val. pranešė skaitytojas.
Pirmadienį iškritus snaigėms, Kaune fiksuota ir dagiau eismo įvykių.
Apie 08.29 val. buvo pranešta apie apsunkintą eismą Vakariniame aplinkkelyje.
„Dar viena avarija ties Akademija, po viaduku, link „Megos“, fūra su lengvąja, antra juosta. Kamštis beveik nuo Kampiškių“, – pranešta „Kas vyksta Kaune“ grupėje.
„Vakarinis aplinkkelis nuo Akademijos link „Megos“, – 07.24 val. buvo pranešta apie dar vieną eismo įvykį.
Tuo metu sinoptikai įspėja apie sudėtingas eismo sąlygas. Galima lijundra, formuosis plikledis.
