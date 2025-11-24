Vilniaus pakraštyje sustojo vairuotojo širdis – automobilis nuskriejo nuo kelio, sulėkė visos tarnybos

Pranešimas apie avariją Minsko pl. lapkričio 24 d. gautas apie 16 val. 05 min. Buvo pranešta, kad nuo kelio nuvažiavo automobilis „Mercedes-Benz“, viduje yra žmogus, kuris neišlipa iš automobilio.
Į įvykio vietą buvo nusiųsti ugniagesiai, greitosios pagalbos medikai ir policijos pareigūnai.
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento Situacijų koordinavimo skyriuje Lrytas sužinojo, kad atvykus ugniagesiams įtarta, jog sustojo vairuotojo širdis.
Žmogus nebuvo užspaustas, todėl ugniagesiai jį iškėlė iš automobilio ir pradėjo gaivinimą.
Po kiek laiko atvykę greitosios pagalbos medikai iš ugniagesių perėmė vairuotoją ir tęsė gaivinimą. Netrukus atvyko dar vienas greitosios pagalbos automobilis, jo ekipažas irgi prisijungė prie žmogaus gaivinimo.
Tačiau žmogaus atgaivinti nepavyko, Lrytas informavo Vilniaus policija. Buvo konstatuota vyro (gim. 1979 m.) mirtis.
Policija iš greta esančių įmonių stebėjimo sistemų jau susirinko nelaimės vaizdo įrašus, kuriuose matyti, kad automobilis pradeda lėtėti, pamažu pasuka nuo kelio ir lėtai nuvažiavęs į šoną sustoja. Vairuotojas taip ir lieka mašinos viduje.
Per incidentą nei kitos transporto priemonės, nei koks nors turtas nebuvo kliudyti, todėl pareigūnai pradėjo ikiteisminį tyrimą ne dėl eismo įvykio, o mirties priežasčiai nustatyti.
Kūnas perduotas teismo medicinos ekspertams.
avarijaVilniussustojo širdis
Rodyti daugiau žymių