Pateikė daugiau detalių apie Ignalinos atominės elektrinės teritorijoje kilusį gaisrą

Ugniagesių gelbėtojų pajėgos į įvykio vietą atvyko 16.40 val., iš pastato sėkmingai evakuoti 9 žmonės, sužeistų asmenų – nėra. 17.05 val. gaisras buvo lokalizuotas, šiuo metu tęsiami gesinimo ir saugos užtikrinimo darbai.
Pabrėžiame, kad radiacinis pavojus gyventojams neužfiksuotas (vietoje jau atliktas aplinkos radioktyvaus fono matavimas, rezultatai neviršija nustatytų rodiklių) – incidentas neturi įtakos radiacinei saugai, todėl gyventojams nėra pagrindo nerimauti.
Toliau atominės elektrinės teritorijoje bus atliekami vietos radiacijos pokyčių patikrinimai, papildomai bus patikrinta ir vietoje dirbusių ugniagesių gelbėtojų įranga.
Radiacinės saugos centras pranešė, kad antradienio vakarą kilus gaisrui Ignalinos atominės elektrinės teritorijoje, viename iš žemiausios pavojaus klasės pastatų, aplinkos radiacinis fonas yra nepakitęs ir gyventojams bei aplinkai grėsmės nėra.
Radiacinės saugos specialistai nuolat (24/7) stebi radiacinį foną Lietuvoje, kuris yra nepakitęs ir gyventojams nėra jokio pagrindo nerimauti. Apie bet kokį gresiantį pavojų, susijusį su radioaktyviųjų medžiagų pasklidimu, nedelsiant informuotume gyventojus bei pateiktume rekomendacijas dėl apsaugomųjų veiksmų taikymo.
Gyventojai foninės gamtinės jonizuojančiosios spinduliuotės matavimų duomenis gali stebėti Radiacinės saugos centro interneto svetainėje, pasirinkę aktyvią nuorodą „Radiacinis fonas Lietuvoje“.
Gaisras kilo pirminio atliekų apdorojimo komplekse
Ignalinos atominės elektrinės atstovai pateikė daugiau detalių apie kilusį gaisrą. Jų teigimu, šiuo metu situacija pilnai suvaldyta ir stabili.
„Informuojame, kad š. m. lapkričio 25 d. Ignalinos atominės elektrinės (IAE) pirminio radioaktyviųjų atliekų apdorojimo kompekse kilo gaisras. Situacija pilnai suvaldyta ir stabili.
Vykdant dezaktyvavimo darbus ir į šratasvaitė (atliekų paviršiaus apdorojimo įrenginį) pakrovus naują radioaktyviųjų atliekų partiją (metalą), po trumpo laiko pasigirdo duslus garsas ir iš šratasvaitės oro filtravimo įrenginio pasklido dūmai. Įrenginyje automatiškai sustabdytas darbas, personalas evakuotas pagal procedūras. Ugniagesių gelbėtojų pajėgos į įvykio vietą atvyko 16.40 val., 17.05 val. gaisras buvo lokalizuotas. Įvykio metu nukentėjusių nėra.
Radiacinio pavojaus žmonėms ir aplinkai nėra
Radiacinio fono matavimai atlikti vietoje – rodikliai neviršija nustatytų normų. Radioaktyviųjų medžiagų išmetimo į aplinką neužfiksuota, užterštumo plitimo nėra.
Įprasti technologiniai darbai bare laikinai sustabdyti, kol bus atlikti papildomi patikrinimai.
Šiuo metu atliekamas išsamus įvykio tyrimas ir nustatinėjamos tikslios priežastys.
Nustačius priežastis, darbai bus atnaujinti laikantis papildomų saugos priemonių.
Įvykis įvyko Ignalinos atominės elektrinės saugomoje teritorijoje atskirame radioaktyviųjų atliekų tvarkymo komplekse, kuris nuo pagrindinių jėgainės blokų yra nutolęs daugiau nei 250 metrų.
Šiame komplekse atliekamas pirminis A klasės, labai mažai radioktyviųjų atliekų, dezaktyvavimas“, – skelbia IAE atstovai.
Mažai tikėtina, kad gaisras Ignalinos AE buvo tyčinis incidentas
Kol kas nėra informacijos, kad antradienį kilęs gaisras Ignalinos atominės elektrinės teritorijoje būtų buvęs tyčinis incidentas, sako Nacionalinio krizių valdymo centro (NKVC) vadovas Vilmantas Vitkauskas. Be to, pasak jo, tokia versija – mažai tikėtina.
„Kol kas tokios informacijos neturime. Labai mažai tikėtina versija. Aišku, praėjo labai mažai laiko, kad nustatyti visas aplinkybes, bet turime suprasti, kad teritorija yra viena iš griežčiausiai saugomų mūsų Respublikoje, tai jokios indikacijos nėra“, – antradienį vakare žurnalistams teigė V. Vitkauskas.
„Bet, kaip ir minėjau, turime sulaukti visos tyrimo medžiagos ir tada matytume bendrą paveikslą“, – pridūrė jis.
