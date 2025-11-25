Lietuvos dienaNelaimės

Judrioje Vilniaus gatvėje masinė avarija – nukentėjo žmogus

2025 m. lapkričio 25 d. 13:46
Lrytas.lt
Mažiausiai vienas žmogus nukentėjo antradienį Vilniuje susidūrus penkiems automobiliams. Dėl incidento judrioje gatvėje susidarė transporto spūstis.
Pranešimas apie avariją lapkričio 25 d. gautas apie 13 val. 31 min. Buvo pranešta, kad susidūrė keturi automobiliai, nukentėjo žmogus.
Pirminiais duomenimis, medikų pagalbos reikėjo 50 metų vyriškiui.
Gavus šį pranešimą į avarijos vietą nuskubėjo greitosios pagalbos medikai ir policijos patruliai.
Netrukus paaiškėjo, kad susidūrė ne keturi, o net penki automobiliai – du mikroautobusai ir trys lengvieji automobiliai.
Dėl įvykio Gariūnų g. susidarė transporto spūstis – po avarijos buvo užblokuotos dvi eismo juostos iš trijų.
Programėlės „Waze“ duomenimis, spūstis nusidriekė išvažiavimo iš Vilniaus kryptimi. 
Važiuojant miesto link transporto eismas vyko sklandžiai.
