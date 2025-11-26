Greta Vilniaus susidūrus dviem automobiliams nukentėjo du žmonės, sutriko eismas

Avarija Ukmergės g. ties posūkiu į Tarandę įvyko apie 11 val. 20 min. Policijai apie įvykį pranešta iš vieno avarijos dalyvio telefono iPhone - buvo padiktuottos koordinatės.
Į įvykio vietą išsiųstos visos Vilniaus operatyvinės tarnybos - policijos patruliai, greitosios pagalbos medikai ir ugniagesiai.
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamente Lrytas sužinojo, kad atvykus ugniagesiams, nurodytoje vietoje rasti susidūrę automobiliai „VW Passat“ ir “Kia“. Prispaustų žmonių nebuvo, vaduoti nieko nereikėjo, ugniagesiai tik atjungė automobilių akumuliatorius.
Pirminiais duomenimis į ligoninę iš avarijos vietos išvežti du žmonės.
Avarija sutrikdė eismą Ukmergės g. Socialinio tinklo „Facebook“ vartotojai pranešė, kad važiuojant miesto link uždarytos dvi juostos, vairuotojams teks ieškotis aplinkkelių.
Įvykis tiriamas.
avarijaVilniusVolkswagen Passat
