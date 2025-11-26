Kėdainių rajone – tragiška lengvojo automobilio ir vilkiko kaktomuša: žuvo du žmonės

Lietuvos dienaNelaimės

2025 m. lapkričio 26 d. 18:51
Trečiadienį vakare per lengvojo automobilio ir vilkiko susidūrimą Kėdainių rajone žuvo du žmonės. Dar keturi žmonės buvo išvežti į ligoninę. 
Kaip pranešė Policijos departamentas, 17 val. 57 min. Kėdainių rajone, Šingalių kaime, Kėdainių gatvėje, lengvasis automobilis „Mazda 5“ išvažiavo į priešpriešinę eismo juostą ir kaktomuša susidūrė su atvažiuojančiu vilkiku „Mercedes Benz Atego“.
Eismo įvykio metu, pirminiais duomenimis, žuvo du žmonės.
Likę prispausti keturi žmonės vaduojami iš automobilio. Gali būti ir daugiau žuvusiųjų.
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento Situacijų koordinavimo skyriaus budėtojas portalui Lrytas sakė, kad į autoįvykio vietą buvo pasiųsti trys gelbėtojų ekipažai.
Atskubėje ugniagesiai, pasinaudoję specialia įranga, išvadavo po avarijos lengvajame automobilije prispaustus žmones.
Ugniagesių gelbėtojų duomenimis, žuvo du žmonės, o trys iš sumaišoto automobilio ištraukti sužalotieji buvo perduoti medikams ir skubiai išvežti į ligoninę.
Eismo įvykio aplinkybes aiškinasi policijos pareigūnai.
Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Komunikacijos poskyrio vedėja Odeta Vaitkevičienė portalui Lrytas sakė, kad automobilį „Mazda 5“ vairavo vyras (gim. 1962 m.). Ar šis vairuotojas buvo blaivus, paaiškės ištyrus iš jo paimtą kraują. 
Vilkiką „Mercedes Benz Atego“ vairavo blaivus vyras (gim. 1967 m.).
Per avariją žuvo du automobilio „Mazda 5“ keleiviai. Jų asmenybės nustatinėjamos. 
Dar du šio automobilio keleiviai ir jo vairuotojas buvo išvežti į ligoninę. 
 Medikų pagalbos prireikė ir vilkiko vairuotojui.  
