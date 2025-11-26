Trikdžiai autostradoje Vilnius – Kaunas: po avarijos ties Rykantais nepravažiuoja sunkiasvoriai

Lietuvos dienaNelaimės

2025 m. lapkričio 26 d. 13:06
Greitkelyje Vilnius – Kaunas ties Rykantais susidūrus dviem automobiliams, buvo sutrikdytas eismas pagrindine šalies automagistrale. Per incidentą sužeistas mažiausiai vienas žmogus.
Pranešimas apie avariją kelyje A1 (Vilnius – Kaunas) lapkričio 26 d. gautas apie 11 val. 33 min. Automatinė sistema eCall pasiuntė signalą pagalbos tarnyboms apie susidūrimą ties Rykantais (Trakų r.).
Vykdami į įvykio vietą pareigūnai gavo informacijos, kad susidūrė automobilis „Tesla“ ir mikroautobusas „Ford Transit“.
Pareigūnams pavyko susisiekti su mikroautobuso vairuotoju, jis sakė, kad per avariją nukentėjo lengvojo automobilio keleivė.
Pirminiais duomenimis, avarija įvyko vienam automobiliui susimėčius slidžiame kelyje.
Atvykę greitosios pagalbos medikai į ligoninę Vilniuje išvežė moterį (gimusi 1990 m.).
Pasak pranešimų iš įvykio vietoje, po susidūrimo ties įvykio vieta sutriko eismas – lengvieji automobiliai čia dar galėjo pravažiuoti, tuo tarpu sunkiasvoriai sustojo.
Įvykis tiriamas.
